ВОЗ подтвердила 550 случаев Эболы и 101 смерть в ДРК

Всемирная организация здравоохранения подтвердила свыше 500 случаев заражения лихорадкой Эбола и более 100 смертей от заболевания в Демократической республике Конго. Об этом заявил глава управления по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения Абдирахман Махамуд, передает РИА Новости.

«По состоянию на 8 июня в ДРК зарегистрировано 550 подтвержденных случаев заболевания, 101 летальный исход», - указал он.

При этом специалисты зафиксировали 19 случаев выздоровления.

Вспышка инфекции сосредоточена в провинции Итури, здесь зарегистрировано 487 подтвержденных случаев. По словам Махамуда, ВОЗ продолжает расследования для подтверждения либо исключения еще около ста предполагаемых случаев заражения.

Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что России не грозит эпидемия Эболы.

