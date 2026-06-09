ВОЗ подтвердила 550 случаев Эболы и 101 смерть в ДРК
Всемирная организация здравоохранения подтвердила свыше 500 случаев заражения лихорадкой Эбола и более 100 смертей от заболевания в Демократической республике Конго. Об этом заявил глава управления по оповещению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения Абдирахман Махамуд, передает РИА Новости.
«По состоянию на 8 июня в ДРК зарегистрировано 550 подтвержденных случаев заболевания, 101 летальный исход», - указал он.
При этом специалисты зафиксировали 19 случаев выздоровления.
Вспышка инфекции сосредоточена в провинции Итури, здесь зарегистрировано 487 подтвержденных случаев. По словам Махамуда, ВОЗ продолжает расследования для подтверждения либо исключения еще около ста предполагаемых случаев заражения.
Ранее научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что России не грозит эпидемия Эболы.
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