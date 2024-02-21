Онищенко допустил использование США вируса оспы в качестве биологического оружия

«Вакцинация показала впечатляющий эффект, особенно в послевоенные годы. В 1977 году на планете был зарегистрирован последний больной натуральной оспой. А в 1980 году на Всемирной ассамблее здравоохранения был констатирован факт ликвидации человеческой оспы. При этом было запрещено не только производство вакцин против оспы, но и вакцинация. В результате более 90% населения планеты сегодня не защищены от вируса натуральной оспы! Официальные коллекции оспы были сохранены в Москве и в США. После распада СССР мы приняли рискованное, хотя и правильное решение – вывезти коллекцию в Новосибирск. Продолжать хранить самый опасный вирус в Москве было неразумно», — сказал Онищенко.

Он также допустил, что такие коллекции могут храниться и в других странах, и предупредил, что они могут быть использованы как биологическое оружие.

«Это не ракета, спрятать ампулу с натуральной оспой можно где угодно. Поэтому мы не исключаем, что у некоторых стран тоже есть такие коллекции, помимо России и США. И за ними никто не следит! В 2023 году было совместное заявление России и Китая, что мы высказываем озабоченность по поводу американцев, что у них имеются наступательные военно-биологические программы и что их нужно предоставить. США выдвигают встречные обвинения, хотя и не так прямо. Напоминаю: вирус натуральной человеческой оспы стоит первым номеров в списке агентов биологического оружия. И при этом мы знаем, что у Вашингтона есть наступательная программа», — отметил эпидемиолог.

Ранее вирусолог Павел Волчков заявил, что вирус птичьего гриппа мог бы стать возбудителем новой пандемии.

