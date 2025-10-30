Актрисе Аглае Тарасовой продлили запрет определенных действий
30 октября 202514:08
Домодедовский суд Московской области продлил актрисе Аглае Тарасовой ограничение определенных действий. Об этом сообщает RT.
Артистке, которая обвиняется в контрабанде наркотиков, до 24 января 2026 года запретили пользоваться связью и выходить из дома в определённое время.
Отмечается, что предварительное слушание по делу прошло в закрытом режиме.
Тарасова была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово. У неё обнаружили вейп с гашишным маслом, после чего предъявили обвинение в контрабанде наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
