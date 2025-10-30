Актрисе Аглае Тарасовой продлили запрет определенных действий

Домодедовский суд Московской области продлил актрисе Аглае Тарасовой ограничение определенных действий. Об этом сообщает RT.

Артистке, которая обвиняется в контрабанде наркотиков, до 24 января 2026 года запретили пользоваться связью и выходить из дома в определённое время.

Отмечается, что предварительное слушание по делу прошло в закрытом режиме.

Тарасова была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово. У неё обнаружили вейп с гашишным маслом, после чего предъявили обвинение в контрабанде наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
