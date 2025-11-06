Пираты захватили танкер у берегов Сомали

Пираты захватили у берегов Сомали танкер под флагом Мальты. Об этом сообщает канал Sky News.

По данным компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, судно следовало из города Сикка в Индии в южноафриканский Дурбан.

Инцидент подтвердил британский Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO). По его сведениям, к танкеру приблизилось маломерное судно, находившиеся на нем люди открыли стрельбу, а затем поднялись на борт танкера. ЧП произошло в 560 морских милях юго-восточнее сомалийского города Эйль.

Ранее военные Израиля захватили следующее в сектор Газа судно Madleen.

