Онищенко: Диспансеризация - новая философия здравоохранения
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко рассказал НСН, при каких условиях новый порядок профосмотров и диспансеризации улучшит здоровье людей.
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова, пишет Газета.ру.
Она сообщила, что накануне Министерство юстиции России приняло и зарегистрировало сразу несколько приказов Министерства здравоохранения. В том числе, речь идет и о новом порядке профилактических осмотров и диспансеризации. Согласно изменениям, теперь граждане с 18 лет будут проходить профилактические осмотры каждый год. Граждан, которые достигли 40 лет, ждет ежегодная диспансеризация. Министр также отметила, что эти процедуры будут проходить в удобное для граждан время, в том числе вечером и в выходные дни.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко напомнил в интервью НСН о том, что новый порядок организации профосмотров и диспансеризации основан на прошлогоднем опыте столицы, когда москвичи проходили обследования вечерами в будние дни и на выходных.
«Я с радостью и удивлением наблюдал, когда люди приходили. Это говорит о том, что, многие лишаются иллюзий по поводу бесплатной медицины и понимают, как важно своевременно выявлять собственные заболевания. Играет роль и то, что сегодня много людей занимается бизнесом и отдают себе отчет в том, что если не будет здоровья, не будет и доходов. Просто некому будет зарабатывать. Молодежь в смысле собственного здоровья тоже становится прагматичнее, хотя о потреблении табака и алкоголя этого сказать нельзя», - отметил парламентарий.
Геннадий Онищенко считает, что проведение постоянных профосмотров и диспансеризации правильный подход к здоровьесбережению россиян, особенно при ускорении получения результатов проведенных тестов. Он убежден, что необходим следующий шаг в построении системы защиты здоровья граждан.
«Выявление заболеваний на ранних стадиях – это равенство успеху. Нужно думать, прежде всего, на региональном уровне, что будем делать с выявленными результатами. Значит, нужна идущая следом за профосмотрами и диспансеризацией система мер. Важно, чтобы пациенты потом не остались наедине со своей болезнью, не сидели потом в бесконечных очередях, не выбивали квоты в ручном режиме на высокотехнологичное лечение, которое может потребоваться. Надо понимать, насколько увеличится нагрузка на врачей», - предупредил собеседник НСН.
Парламентарий считает, что необходимы дальнейшие преобразования в системе здравоохранения.
«Должна быть разработана система мер вторичной и профилактики, и реабилитации. Нужны структуры, которые готовы будут работать на профилактику заболеваний. Сейчас их нет. Следовательно, потребуется структурная перестройка здравоохранения, потому что нынешняя не заточена на подобную работу. Это огромная структурная работа, философия, которая рыночную модель здравоохранения должна существенно изменить», - убежден Геннадий Онищенко.
Эксперт также отметил, что в новой системе придется менять и принцип работы страховой медицины . По мнению Геннадия Онищенко, учреждения здравоохранения должны будут получать средства не только за лечение больного пациента, а за человека в принципе, который проходит профилактические профосмотры, диспансеризацию, серию необходимых процедур, чтобы на стадии подозрений на возникновение заболевания исключить его развитие.
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