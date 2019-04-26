Онищенко: Диспансеризация - новая философия здравоохранения

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Вероника Скворцова, пишет Газета.ру.

Она сообщила, что накануне Министерство юстиции России приняло и зарегистрировало сразу несколько приказов Министерства здравоохранения. В том числе, речь идет и о новом порядке профилактических осмотров и диспансеризации. Согласно изменениям, теперь граждане с 18 лет будут проходить профилактические осмотры каждый год. Граждан, которые достигли 40 лет, ждет ежегодная диспансеризация. Министр также отметила, что эти процедуры будут проходить в удобное для граждан время, в том числе вечером и в выходные дни.

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко напомнил в интервью НСН о том, что новый порядок организации профосмотров и диспансеризации основан на прошлогоднем опыте столицы, когда москвичи проходили обследования вечерами в будние дни и на выходных.

«Я с радостью и удивлением наблюдал, когда люди приходили. Это говорит о том, что, многие лишаются иллюзий по поводу бесплатной медицины и понимают, как важно своевременно выявлять собственные заболевания. Играет роль и то, что сегодня много людей занимается бизнесом и отдают себе отчет в том, что если не будет здоровья, не будет и доходов. Просто некому будет зарабатывать. Молодежь в смысле собственного здоровья тоже становится прагматичнее, хотя о потреблении табака и алкоголя этого сказать нельзя», - отметил парламентарий.