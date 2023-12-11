«Они вернутся»: Разработчик сайта Кремля подтвердил интерес Apple к россиянам

Компания Apple планирует вернуться на российский рынок, поэтому продолжает сотрудничество с фрилансерами и рядом компаний, заявил в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

На официальном сайте Apple размещена вакансия на должность инженера со знанием русского языка и культуры для разработки Siri. Работа предлагается в офисе в Барселоне.