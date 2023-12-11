«Они вернутся»: Разработчик сайта Кремля подтвердил интерес Apple к россиянам
Apple не забыла российский рынок и имеет планы по возвращению, при этом в Барселоне немало айтишников из РФ, объяснил в эфире НСН Артем Геллер.
Компания Apple планирует вернуться на российский рынок, поэтому продолжает сотрудничество с фрилансерами и рядом компаний, заявил в интервью НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
На официальном сайте Apple размещена вакансия на должность инженера со знанием русского языка и культуры для разработки Siri. Работа предлагается в офисе в Барселоне.
«Компания Apple и не останавливала развитие своего бизнеса в России, она работает с российскими фрилансерами и некоторыми компаниями на условиях неразглашения. Apple не забыла российский рынок, она не смотрит в те места, откуда продукты компании так или иначе просачиваются на наши рынок. Она не спешит, как и многие, и сопротивляясь блокирует приложения и сервисы, а также свои различные продукты. Я уверен, что у них есть свой прогноз, когда можно вернуться на российский рынок. Как только представится возможность, они, безусловно, это сделают», - сказал Геллер.
Он также объяснил, почему работа предлагается в Барселоне.
«Барселона – это одно из тех мест, куда от нас уехали специалисты. Там есть свое сообщество и внутренняя экосистема, комьюнити IT-специалистов, разработчиков, дизайнеров, программистов всех мастей, в частности. русскоговорящей диаспоры», - заключил собеседник НСН.
По данным СМИ, Центробанк с 25 декабря запретит своим сотрудникам пользоваться в служебных целях смартфонами и планшетами компании Apple, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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