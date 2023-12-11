Apple ищет инженеров со знанием русского языка и культуры для разработки Siri

Вакансия появилась на официальном сайте Apple еще в конце октября.



Среди требований: свободно говорить на русском, знать местную культуры и владеть минимум двумя языками программирования (Java, Python, Swift, Objective-C, C++ или Go). Нужен опыт в обучении нейросетей, а работать придется в офисе в Барселоне.

Ранее стало известно, что руководство Банка России с 25 декабря намерено запретить сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple в служебных целях, а также прекратит закупку гаджетов американской компании, напоминает RT.

