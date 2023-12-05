СМИ: ЦБ РФ с 25 декабря запретит использовать технику Apple по службе

Руководство Банка России с 25 декабря намерено запретить сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple в служебных целях, а также прекратит закупку гаджетов американской компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в регуляторе.

По их данным, распоряжение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на этот счёт уже подготовлено. Официально о таком решении пока не было объявлено.

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Ранее в ряде отечественных компаний и ведомств уже были введены подобные ограничения. Федеральная служба безопасности РФ в начале июня заявила о вскрытии совместно с Федеральной службой охраны разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.

После этого от использования iPhone в служебных целях отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе, Росавиации, РЖД, Минцифры. В августе такое же решение принял «КАМАЗ».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что доля рынка Apple в России сократилась в три раза с февраля 2022 года.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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