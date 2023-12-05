СМИ: ЦБ РФ с 25 декабря запретит использовать технику Apple по службе

Руководство Банка России с 25 декабря намерено запретить сотрудникам использовать смартфоны и планшеты Apple в служебных целях, а также прекратит закупку гаджетов американской компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в регуляторе.

По их данным, распоряжение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной на этот счёт уже подготовлено. Официально о таком решении пока не было объявлено.