«Они спят в одной кровати»: Сын рассказал о новой возлюбленной Бари Алибасова

На протяжении долгого времени СМИ обсуждали громкий развод музыкального продюсера Бари Алибасова с советской и российской актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Актриса долго не давала согласия на развод, но все-таки уступила настойчивому супругу. Но, как оказалось, основатель группы "На-на" решил не засиживаться в женихах. В беседе с НСН сын продюсера, Бари Алибасов (младший) заявил, что скоро у него может появится новая мачеха.

«Елена - старший отцовский реабилитолог. Мы ее наняли с Донецкой Народной Республики, она там занималась выхаживанием контуженых офицеров. Мы пригласили ее в Калининград после того, как у отца практически отключилась большая часть мозга, и он сломал себе позвоночник. Елена буквально за 3 месяца сделала так, что папа вернул себе большую часть памяти и начал передвигаться, хотя врачи давали всего 3%, что у него возобновиться мозговая деятельность и что он будет ходить. Елена 24/7 живет с отцом в Москве, и папа без нее даже не засыпает. В романтических отношениях они не были замечены, но папа спит, держа ее за руку, и поэтому всю ночь они проводят вместе в одной кровати. Это наводит меня на мнение, что если так дальше будет продолжаться, то, возможно, у меня появится новая мачеха, и это меня совершенно не смущает, так как Елене я крайне благодарен за то, что она выходила моего отца», - признался Бари Алибасов (младший).

Ранее артистка и певица Лолита Милявская рассказала НСН о планах в связи с грядущим празднованием своего дня рождения. По ее словам, «пьянка обещает быть грандиозной».

