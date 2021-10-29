Лолита Милявская о предстоящем дне рождении: «Намечается грандиозная пьянка!»

Артистка и певица рассказала о планах в связи с грядущим празднованием.

14 ноября эпатажной певице Лолите Милявской исполняется 58 лет. По ее словам, празднование намечается серьезное.

«В этот день я играю в спектакле Юрия Грымова «Женитьба», который будет проходить в Санкт-Петербурге с гастролями от театра Модерн. Следующий день у меня выходной, поэтому намечается грандиозная пьянка, потому что съезжаются близкие и друзья, а вот через день, даст Бог, состоится сольник в БКЗ «Октябрьский», который переносился с прошлого года. Планируется еще один в узком кругу по возвращению с очень близкими друзьями» - рассказала певица.
Юрий Грымов «поженил» Гоголя, Чехова и Островского на Лолите Милявской

По словам певицы, билеты на сольник уже проданы еще с прошлого года. Она очень надеется, что концерт состоится.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов дал совет Хабенскому, как вывести МХТ «из разрухи».

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЛолитаДень Рождения
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