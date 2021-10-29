Лолита Милявская о предстоящем дне рождении: «Намечается грандиозная пьянка!»

По словам певицы, билеты на сольник уже проданы еще с прошлого года. Она очень надеется, что концерт состоится.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов дал совет Хабенскому, как вывести МХТ «из разрухи».