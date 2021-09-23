СМИ: Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости
ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление МВД России.
Как отметили в ведомстве, используемые инспекцией формы федерального статистического наблюдения «не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме».
При этом министерство не уточняет, как давно и по какой причине прекратилось взимание соответствующих штрафов, сообщает Ura.ru. По данным «Коммерсанта», ГИБДД не выносит штрафы за превышение средней скорости с августа. При этом в Московской области мера не применяется с мая-июня.
Однако, как отмечает издание, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в апреле поручил министерствам внутренних дел, транспорта и юстиции внести в правительство предложения по закреплению ответственности за превышение средней скорости. На данный момент правила дорожного движения не содержат такого понятия.
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