СМИ: Российских водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление МВД России.

Как отметили в ведомстве, используемые инспекцией формы федерального статистического наблюдения «не содержат сведений по делам о правонарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме».

При этом министерство не уточняет, как давно и по какой причине прекратилось взимание соответствующих штрафов, сообщает Ura.ru. По данным «Коммерсанта», ГИБДД не выносит штрафы за превышение средней скорости с августа. При этом в Московской области мера не применяется с мая-июня.

Однако, как отмечает издание, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в апреле поручил министерствам внутренних дел, транспорта и юстиции внести в правительство предложения по закреплению ответственности за превышение средней скорости. На данный момент правила дорожного движения не содержат такого понятия.

