Банки признали необходимость работы по укреплению финансовой грамотности россиян

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Банки в танке. Кто защитит деньги вкладчиков?»

За 2019 год было выявлено более 2,5 миллионов жалоб на телефонное мошенничество, направленное на клиентов российских банков. Кроме того, мошенники постоянно изобретают новые способы завладеть личными данными и деньгами россиян. Число таких случаев растет, так с 2017 года число жалоб только по случаям телефонного мошенничества возросло более чем в 15 раз.

Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов указал на необходимость разъяснительной работы сотрудников банка по финансовой грамотности.

«Подобные мошенничества появились сравнительно недавно, банкам нужно наработать практику защиты от этого. Но банки должны включать блокировку по внезапным списаниям, после определенной по счету транзакции за короткий период времени они должны останавливать списание. Ситуация требует широкого обсуждения. С другой стороны, хамство со стороны банка, неумение заранее предупредить о возможных рисках – это уже предмет для обсуждения и для работы уже внутри банковской отрасли», - отметил он.

Ранее во время пресс-конференции НСН президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, что нельзя никому ни при каких обстоятельствах выдавать никакие пароли.

