ОНФ: Лановой отдал все силы на воспитание молодежи

Скончавшийся 28 января народный артист СССР Василий Лановой был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме и любви к Родине, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена центрального штаба ОНФ, главу движения «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову.

«Он действительно заботился о воспитании молодого поколения, положил все силы на это. Он часто встречался с нашими добровольцами, которые сопровождали «Бессмертный полк». И это большая потеря для нас, для всей России. Мы скорбим вместе с близкими и друзьями», - сказала Амельченкова.