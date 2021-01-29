ОНФ: Лановой отдал все силы на воспитание молодежи
Скончавшийся 28 января народный артист СССР Василий Лановой был не только великим актером, он положил все силы на воспитание молодого поколения в патриотизме и любви к Родине, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена центрального штаба ОНФ, главу движения «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову.
«Он действительно заботился о воспитании молодого поколения, положил все силы на это. Он часто встречался с нашими добровольцами, которые сопровождали «Бессмертный полк». И это большая потеря для нас, для всей России. Мы скорбим вместе с близкими и друзьями», - сказала Амельченкова.
Лановой был одним из основателей патриотической акции «Бессмертный полк» и председателем попечительского совета акции.
Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. В четверг 28 января Лановой попал в реанимацию, его друг Евгений Герасимов рассказал СМИ, что актер перенес клиническую смерть.
Лановой родился 16 января 1934 года, с 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова. На его счету было более 50 ролей в театре и несколько десятков крупных ролей в кино.
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