Скончался актер Василий Лановой

Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Жена народного артиста Ирина Купченко подтвердила эту информацию. Лановой и Купченко заразились COVID-19 2 января.

В четверг 28 января Лановой попал в реанимацию, его друг Евгений Герасимов рассказал СМИ, что актер перенес клиническую смерть.

Лановой родился 16 января 1934 года, с 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова. На его счету было более 50 ролей в театре и несколько десятков крупных ролей в кино.

