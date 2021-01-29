Скончался актер Василий Лановой
Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
Жена народного артиста Ирина Купченко подтвердила эту информацию. Лановой и Купченко заразились COVID-19 2 января.
В четверг 28 января Лановой попал в реанимацию, его друг Евгений Герасимов рассказал СМИ, что актер перенес клиническую смерть.
Лановой родился 16 января 1934 года, с 1957 года работал в Театре имени Евгения Вахтангова. На его счету было более 50 ролей в театре и несколько десятков крупных ролей в кино.
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