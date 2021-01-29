Директор Театра имени Вахтангова назвал причину смерти Ланового

Причиной смерти народного артиста СССР Василия Ланового стал COVID-19, сообщает телеканал «360» со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

«Причина — коронавирус», — сказал он.

СМИ: Актер Василий Лановой пережил клиническую смерть

Актер скончался на 88-м году жизни. Жена народного артиста Ирина Купченко подтвердила эту информацию. Лановой и Купченко заразились COVID-19 2 января.

В четверг 28 января Лановой попал в реанимацию, его друг Евгений Герасимов рассказал СМИ, что актер перенес клиническую смерть.

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ТЕГИ:АктерыКоронавирусВасилий Лановой
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