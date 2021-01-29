Директор Театра имени Вахтангова назвал причину смерти Ланового
29 января 202101:28
Причиной смерти народного артиста СССР Василия Ланового стал COVID-19, сообщает телеканал «360» со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.
«Причина — коронавирус», — сказал он.
Актер скончался на 88-м году жизни. Жена народного артиста Ирина Купченко подтвердила эту информацию. Лановой и Купченко заразились COVID-19 2 января.
В четверг 28 января Лановой попал в реанимацию, его друг Евгений Герасимов рассказал СМИ, что актер перенес клиническую смерть.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru