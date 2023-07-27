«Она не предатель»: экс-тренер Исинбаевой заступился за спортсменку
Елена Исинбаева много лет успешно вступала и приносила славу России, её нельзя считать предателем родины. Об этом заявил бывший тренер спортсменки Виталий Петров, сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что нельзя осуждать её за переезд в другую страну, потому что она имеет право жить там, где хочет.
«Кто сказал, что Исинбаева враг народа? То, что происходит сейчас, это не вина спортсменов. У спортсменов короткое время в спорте, они ищут как лучше. Они приносят славу народу, а их осуждают. А сейчас если ты не поддерживаешь, то ты против. Да кто против? Каждый выкручивается из этой ситуации так, как ему лучше. Почему нужно человеку запрещать, куда ехать, где жить, даже что говорить? Спортсмены всегда за хорошую и мирную жизнь между странами, за дружбу, а сейчас ставят правила и решают, кто предатель, а кто нет», — отметил Петров.
Он также подтвердил, что олимпийская чемпионка все заработала честным трудом.
«Она имела деньги, у нас были многомиллионные контракты со спонсорами. Почему она не могла открыть свой бизнес? Почему не может купить виллу в Испании, Америке или Италии? Она сама заработала своим честным трудом. Люди, которые наворовали, они нормальные, а тот же Сергей Бубка — звезда столетия — тоже говорят, что он плохой», — возмутился тренер.
Петров заверил, что поддерживает связь с Исинбаевой, они поздравляют друг друга с днем рождения, встречаются на соревнованиях и спокойно общаются.
Ранее стало известно, что Елена Исинбаева переехала на Канарские острова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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