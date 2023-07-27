«Она не предатель»: экс-тренер Исинбаевой заступился за спортсменку

Он подчеркнул, что нельзя осуждать её за переезд в другую страну, потому что она имеет право жить там, где хочет.

«Кто сказал, что Исинбаева враг народа? То, что происходит сейчас, это не вина спортсменов. У спортсменов короткое время в спорте, они ищут как лучше. Они приносят славу народу, а их осуждают. А сейчас если ты не поддерживаешь, то ты против. Да кто против? Каждый выкручивается из этой ситуации так, как ему лучше. Почему нужно человеку запрещать, куда ехать, где жить, даже что говорить? Спортсмены всегда за хорошую и мирную жизнь между странами, за дружбу, а сейчас ставят правила и решают, кто предатель, а кто нет», — отметил Петров.