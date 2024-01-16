Рэпер Vacio встал на воинский учет
Рэпер Vacio (Николай Васильев) после освобождения из-под ареста встал на воинский учет и прошел медкомиссию, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Романа Попова.
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«Как любой законопослушный гражданин Российской Федерации, он встал на воинский учет и прошел медкомиссию», - заявил Попов.
На данный момент решается вопрос о категории годности рэпера к военной службе. При этом, по словам адвоката, исполнитель считает службу в армии почетной обязанностью, любит и поддерживает Родину.
Ранее артист вышел из спецприёмника спустя 10 суток второго административного ареста, передает «Радиоточка НСН».
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