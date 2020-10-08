Омский врач объяснил причины случившегося с Навальным

Сабаев сообщил, что у Навального была отмечена дисфункция поджелудочной железы, это привело к резким колебаниям сахара в крови. Консилиум российских врачей поставил диагноз: «нарушение углеводного обмена», пишут argumenti.ru.

Накануне сообщалось, что российские правоохранители не видят оснований для возбуждения уголовного дела по случаю с Алексеем Навальным. Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН заявила, что ни Россия, ни Запад не хотят знать, что на самом деле случилось с Навальным.

«Это абсолютное безобразие, потому что произошло реальное отравление, как мы теперь знаем, вовсе не «Новичком». И «Новичок» — это вообще раскрученный бренд, наподобие тех, что в России ходят по улицам медведи, играют на балалайке и пьют водку с самоваров. Вещество, которое обнаружили в биоматериалах Навального, не входит в список запрещенных, но отравлен он, конечно, был. А вот то, что наши говорят, что отравления не было, а Запад какое-то время говорил, что отравление было «Новичком», свидетельствует о том, что никто не хочет знать правды, ни те, ни другие», — поделилась она своим мнением с НСН.

