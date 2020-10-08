Новости за ночь: Британия поддержит санкции против России из-за ситуации с Навальным

Великобритания вместе со своими партнерами из западноевропейских стран будет добиваться введения новых санкций в отношении России из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщается в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

«Великобритания поддерживает наших немецких и французских партнеров в нашем ответе на отвратительное отравление Алексея Навального. Несмотря на то, что у российских властей есть четкие основания для ответа, они не предпринимают никаких серьезных попыток расследовать это нападение», — говорится в заявлении министра иностранных дел.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок также заявил о готовности страны к введению санкций против России из-за отравления оппозиционного политика.

Ранее ОЗХО сообщила, что в крови Навального были обнаружены следы нервно-паралитического агента из группы «Новичок». Таким образом, организация подтвердила результаты французской и немецкой лабораторий, которые также проводили собственные исследования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намеревается установить все обстоятельства случившегося и ждет экспертов ОЗХО.

