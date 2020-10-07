Арбатова: ни Россия, ни Запад не хотят знать правду о Навальном

Мария Арбатова: «Это абсолютное безобразие, потому что произошло реальное отравление, как мы теперь знаем, вовсе не «Новичком». И «Новичок» — это вообще раскрученный бренд, наподобие тех, что в России ходят по улицам медведи, играют на балалайке и пьют водку с самоваров. Вещество, которое обнаружили в биоматериалах Навального, не входит в список запрещенных, но отравлен он, конечно, был. А вот то, что наши говорят, что отравления не было, а Запад какое-то время говорил, что отравление было «Новичком», свидетельствует о том, что никто не хочет знать правды, ни те, ни другие», — поделилась она своим мнением с НСН.

