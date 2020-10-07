Арбатова: ни Россия, ни Запад не хотят знать правду о Навальном
Писатель и общественный деятель специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Власти объяснили рост числа заболевших COVID-19 в столице
В мэрии Москвы заявили, что причина роста заболеваемости коронавирусом в столице — массовое несоблюдение масочного режима и возвращение людей из отпусков.
Мария Арбатова: «Совершенно верно. И до сих пор масса людей поддерживают миф о том, что коронавируса нет, что это заболевание легче гриппа, что это злодейское правительство нам все придумало. Тем не менее, уже по 40 человек умирает в сутки, и у людей должны включиться мозги. Мы, к примеру, вчера активно перемещались по центру, и весь парк «Зарадье» без масок», — рассказала в эфире НСН Мария Арбатова.
Путин назвал трагедией происходящее в Карабахе
Президент России Владимир Путин назвал происходящее в Нагорном Карабахе трагедией. Также он выразил надежду на мирное разрешение ситуации в Киргизии.
Мария Арбатова: «Я думаю, что Нагорный Карабах – наша общероссийская боль. Пока Турция и Азербайджан не признали геноцид армян, бессмысленно говорить о какой-то позиции Азербайджана, о каких-то архивах, на основании которых они сейчас убивают мирных жителей. Что касается Киргизии, то да, она нам как-то всем показала, что Киргизия – не Белоруссия. Показала, что в Белоруссии не так-то и плохо было жить при всем тоталитарном режиме, но в Киргизии людям реально было нечего терять. Они сутками там работали за одну лепешку», — отметила она в интервью НСН.
СК не видит оснований для возбуждения дела по инциденту Навального
Российские правоохранители не видят оснований для возбуждения уголовного дела по случаю с Алексеем Навальным. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
Мария Арбатова: «Это абсолютное безобразие, потому что произошло реальное отравление, как мы теперь знаем, вовсе не «Новичком». И «Новичок» — это вообще раскрученный бренд, наподобие тех, что в России ходят по улицам медведи, играют на балалайке и пьют водку с самоваров. Вещество, которое обнаружили в биоматериалах Навального, не входит в список запрещенных, но отравлен он, конечно, был. А вот то, что наши говорят, что отравления не было, а Запад какое-то время говорил, что отравление было «Новичком», свидетельствует о том, что никто не хочет знать правды, ни те, ни другие», — поделилась она своим мнением с НСН.
Права отцов и матерей решили уравнять
В Госдуме хотят уравнять права отцов и матерей. Мужчинам, которые уходят в декретный отпуск, предлагают разрешить проходить обучение или курсы повышения квалификации за счет государства.
Мария Арбатова: «Очень правильно. Хочу сказать, что если молодые отцы оказываются вдвоем с ребенком, то им очень тяжело. Мой сын, которому 43 года каждый день мне жалуется и не понимает, как я растила близнецов. Один ребенок загружает его по полной программе. А молодых отцов такая возможность с обучением, конечно, сильно отвлечет, выровняет самооценку», — подытожила в беседе с НСН Мария Арбатова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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