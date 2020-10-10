Омский токсиколог раскрыл показатели алкоголя в анализах Навального при госпитализации

Содержание алкоголя определил компьютерный анализ, который можно считать объективным, заявил эксперт.

«Он был в моче, но в крови его не было. Это говорит о том, что алкоголь находится в стадии элиминации, то есть выведения», — цитирует Сабаева РИА Новости.

Токсиколог считает, что Навальный мог выпивать за шесть-восемь часов перед госпитализацией. Определить, употреблял оппозиционер дорогой напиток или «самогонку», сложно.

«Это (напиток, который пил Навальный — прим. НСН) неизвестно. Но это этиловый спирт. С точки зрения экспертизы ГАИ это не считается значимым», —отметил эксперт.

По мнению Сабаева, внутренний ацетон, обнаруженный а организме Навального, может также являться следствием распада алкоголя.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала доклад по инциденту с отравлением Навального. По данным организации, в биомаркерах Навального обнаружили вещество, аналогичное характеристикам отравляющих веществ группы «Новичок», но ранее не включённое в списки запрещённых.

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причинами произошедшего с Навальным могли стать алкоголь и неправильное питание. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН отметила, что это может стать причиной комы у определенных людей, но оппозиционер к ним не относится. Психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН в свою очередь напомнила, что политик «занимается физкультурой, бегает» и ведет достаточно здоровый образ жизни.

