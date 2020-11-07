Омский Минздрав возглавил главврач больницы, где лечили Навального

Министром здравоохранения Омской области назначили Александра Мураховского. Соответствующее решение принял губернатор Омской области Александр Бурков, сообщает пресс-служба правительства региона в субботу.

Отмечается, что кандидатуру поддержал Минздрав РФ.

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Известно, что Мураховский руководил больницей, где лечили оппозиционного блогера Алексея Навального. Мураховский был назначен временно исполняющим обязанности главного врача больницы №1 им. Кабанова.

Напомним, 5 ноября губернатор Омской области решил отправить в отставку министра здравоохранения Ирину Солдатову и отстранил от работы замминистра здравоохранения Анастасию Малову на фоне скандала с пациентами на скорой, которая затем уволилась.

Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, где политика госпитализировали, а затем перевезли в Германию. За рубежом установили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Власти России версию об отравлении оппозиционера категорически отрицают.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Алексей НавальныйВрачиОмская Область
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