Омский Минздрав возглавил главврач больницы, где лечили Навального

Известно, что Мураховский руководил больницей, где лечили оппозиционного блогера Алексея Навального. Мураховский был назначен временно исполняющим обязанности главного врача больницы №1 им. Кабанова.

Напомним, 5 ноября губернатор Омской области решил отправить в отставку министра здравоохранения Ирину Солдатову и отстранил от работы замминистра здравоохранения Анастасию Малову на фоне скандала с пациентами на скорой, которая затем уволилась.

Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска, где политика госпитализировали, а затем перевезли в Германию. За рубежом установили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Власти России версию об отравлении оппозиционера категорически отрицают.

