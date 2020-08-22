Российский врач раскрыл подробности поведения окружения Навального и немецких коллег в Омске

«Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, тут они перепропагандонили всех. У врачей нет диагноза - ага, нет, но все версии, которые отрабатываются, рассказывали семье», - добавил Теплых.

Также Теплых напомнил о сложности в диагностики ком неясного генезиса.

Врач рассказал о готовности медиков в Омске транспортировать Навального к немецкому частному лайнеру, который приземлился в Омске, для перелета в Берлин. По словам российского врача, полет отложили для отдыха немецких пилотов.

«Когда пациент стабилизировался, бригаде санавиации было предложено начать транспортировку пациента, еще час назад немецкие коллеги, утверждавшие, что готовы транспортировать в любое время и в любом состоянии, заявили, что пилотам требуется отдых. И что больной находится в стабильном состоянии и может находится там, где он находится, еще десять часов, пока пилоты не отдохнут. Вот если бы он был в критическом состоянии, тогда бы они полетели. Ждал, что толпа пойдет к гостинице с криками: «Увози, увози!». Неа. И окружение вдруг замолкло. Переживали за пациента только врачи и несчастная семья», - отметил Теплых.

Ранее 22 августа в минздраве Омской области рассказали, что в моче российского оппозиционного блогера Алексея Навального обнаружили алкоголь и кофеин.

В настоящее время Навальный находится на лечении в берлинской клиники Charite, куда его доставили самолетом из Омска. Немецкие медики обследуют русского пациента.

Оппозиционер находится в коме. Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Самолёт экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали в БСМП-1. В СМИ появились публикации о подозрении на отравление.Алексея Навального через чай – единственный напиток, который он употреблял перед полетом.

