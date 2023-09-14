Омский губернатор наградил пожилую женщину, возившую его по пепелищу
Губернатор Омской области Виталий Хоценко наградил знаком отличия «За служение Омской области» третьей степени Надежду Кучумову — пожилую жительницу деревни Чистоозерье, возившую его на самодельном кабриолете по пепелищу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Отмечается, что деревня, где проживает женщина, выгорела почти полностью в апреле текущего года, осталось всего два дома. Кучумовой 81 год, она всю жизнь прожила в этой деревне и отказалась уезжать из нее. На самодельной велоколяске с китайским мотором, на которой она везла Хоценко, женщина сама ездит в магазин и за грибами.
Ранее российский лидер Владимир Путин наградил министра культуры Чечни Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru