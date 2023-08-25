Путин наградил Сергея Никоненко орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил Народного артиста РСФСР Сергея Никоненко орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Нормативный акт опубликован на официальном портале правовой информации.

Немоляева стала кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Глава государства отметил большой вклад актера и режиссера в развитие отечественной культуры и кинематографического искусства, а многолетнюю творческую деятельность.

Никоненко как актер снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Среди них: «Журналист», «Герой нашего времени», «Парад планет», «Завтра была война», сериал «Каменская».

Ранее сотрудники редакции «Вечерней Москвы» получили государственные награды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram
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