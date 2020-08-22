Омские врачи раскрыли подробности анализов Навального

Алкоголь и кофеин выявлены в результате анализов в моче российского оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом заявили в минздраве Омской области, рассказывает РИА Новости.

«Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)», - сообщили в региональном минздраве.

Врачи берлинской клиники Charite 22 августа приступили к диагностике состояния российского оппозиционера Алексея Навального, который доставлен в Германию из Омска. Медики отмечают, что на исследования потребуется время и просят набраться терпения.