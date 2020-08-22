Омские врачи раскрыли подробности анализов Навального

Алкоголь и кофеин выявлены в результате анализов в моче российского оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом заявили в минздраве Омской области, рассказывает РИА Новости.

«Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)», - сообщили в региональном минздраве.

Врачи берлинской клиники Charite 22 августа приступили к диагностике состояния российского оппозиционера Алексея Навального, который доставлен в Германию из Омска. Медики отмечают, что на исследования потребуется время и просят набраться терпения.

Нарколог исключил версию отравления Навального психоактивными веществами

Оппозиционер находится в коме. Ему стало плохо 20 августа во время перелета по маршруту Томск-Москва. Самолёт экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали в БСМП-1. В СМИ появились публикации о подозрении на отравление Алексея Навального через чай – единственный напиток, который он употреблял перед полетом.

Омские врачи поставили диагноз «нарушение углеводного баланса», не выявив признаков содержания ядов в организме пациента. Также звучал диагноз «нарушение обмена веществ».

Ранее военный эксперт, врач-нарколог и художник в эфире НСН поставили под сомнение правильность диагноза Алексея Навального, заявленного омскими медиками.


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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
ТЕГИ:ОмскВрачиАлексей НавальныйАнализы
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