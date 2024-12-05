«ОМС не хватит»: Врачи призывают пересмотреть обязательные медицинские стандарты

Глава Совета федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав урегулировать напряженную ситуацию в связи с обязательным введением клинических рекомендаций с 1 января 2025 года, сообщает «Коммерсант». По данным издания, в медицинском сообществе говорят, что возможности и материально-техническая база многих региональных медорганизаций не позволят обеспечить обязательное исполнение КР по многим профилям. Воробьев подтвердил, что региональные больницы страны давно не получали средств из федерального бюджета на переоснащение.

«Бюджетов ОМС не хватит ни у кого. Огромные деньги были затрачены на первичное звено здравоохранения: муниципальные больницы, районные, ФАПы и так далее. При этом в областные и городские больницы федеральные деньги не поступали, никакого переоснащения не произошло. Есть регионы, в которых, к примеру, не сделать МРТ в городской государственной больнице, можно только обратиться в частную. Как они будут выполнять рекомендации без оборудования? Когда мы создавали протоколы в 90-е, в начале 2000-х годов, мы писали, что есть обязательные и необязательные мероприятия. К примеру, при пневмонии необходимо было обязательно послушать пациента и сделать рентген, а КТ уже не обязательно. Сейчас таких различий в рекомендациях нет, регионы не смогут это все воспроизводить. Это будет катастрофа, врачи и руководители продолжат убегать из системы здравоохранения, что пагубно отразится на ней», - заявил он.