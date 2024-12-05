«ОМС не хватит»: Врачи призывают пересмотреть обязательные медицинские стандарты
Клинические рекомендации должны учитывать оснащение региональных больниц и индивидуальный подход к пациентам, рассказал НСН Павел Воробьев.
Председатель Московского городского научного общества терапевтов (МГНОТ) Павел Воробьев сообщил в интервью НСН, что клинические рекомендации по определению не могут носить обязательный характер, и для врачей важно иметь возможность самостоятельно назначать лечение каждому конкретному пациенту.
Глава Совета федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав урегулировать напряженную ситуацию в связи с обязательным введением клинических рекомендаций с 1 января 2025 года, сообщает «Коммерсант». По данным издания, в медицинском сообществе говорят, что возможности и материально-техническая база многих региональных медорганизаций не позволят обеспечить обязательное исполнение КР по многим профилям. Воробьев подтвердил, что региональные больницы страны давно не получали средств из федерального бюджета на переоснащение.
«Бюджетов ОМС не хватит ни у кого. Огромные деньги были затрачены на первичное звено здравоохранения: муниципальные больницы, районные, ФАПы и так далее. При этом в областные и городские больницы федеральные деньги не поступали, никакого переоснащения не произошло. Есть регионы, в которых, к примеру, не сделать МРТ в городской государственной больнице, можно только обратиться в частную. Как они будут выполнять рекомендации без оборудования? Когда мы создавали протоколы в 90-е, в начале 2000-х годов, мы писали, что есть обязательные и необязательные мероприятия. К примеру, при пневмонии необходимо было обязательно послушать пациента и сделать рентген, а КТ уже не обязательно. Сейчас таких различий в рекомендациях нет, регионы не смогут это все воспроизводить. Это будет катастрофа, врачи и руководители продолжат убегать из системы здравоохранения, что пагубно отразится на ней», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, ряд врачей уже увольняются в преддверии введения обязательных рекомендаций.
«Судя по разговорам министров здравоохранения регионов, несколько человек уже массово уволились на фоне внедрения обязательных рекомендаций. Врачи понимают, что отвечать за это в дальнейшем будут они. Если лечить гипертонию можно только гипотензивными препаратами, врач должен иметь возможность выбирать эти препараты. В рекомендациях перечислены лишь некоторые препараты, там нет решения. Ситуации в жизни разные. К примеру, больной гипертонией может иметь разные заболевания, которые не позволят, принимать препараты, прописанные в рекомендациях. Поэтому сейчас все специалисты говорят, что такие рекомендации не могут быть обязательными, следовать им нужно в разумных пределах. Важна и юридическая сторона вопроса. Рекомендации сегодня проходят через Минздрав, но утверждаются общественными организациями. Такой документ не может быть обязательным для применения в клиниках, это же юридический нонсенс. Рекомендации должны утверждаться Минздравом. Тогда они получат статус государственного документа», - заявил он.
Программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется с 1 января 2021 года и включает в себя ремонт и строительство поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, закупку новой современной медицинской техники и автомобилей скорой помощи. Завершить программу намерены к 2030 году, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сечин: В мире наступает новая угольная эра
- Захарова: Интервью Лаврова Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу
- СМИ: Кандидат на пост главы Пентагона пообещал бросить пить в случае назначения
- СМИ: Худрук театра в Новосибирске покинул свой пост после доноса актера
- СМИ: Врачи стабилизировали состояние российского подростка, попавшего в ДТП на Бали
- СМИ: Бойцы «Хезболлы» прибыли в Сирию для борьбы с террористами
- Роман Пелевина «Круть» стал самой популярной книгой года
- Украинскую теннисистку Олейникову заставили сменить форму из-за поддержки ВСУ
- В Москве по реновации начнут сносить девятиэтажки-брежневки
- Призер Олимпиады пловец Депланш завершил карьеру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru