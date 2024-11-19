«Разберутся и доплатят»: В профсоюзе объяснили снижение зарплат в онкоцентре им. Блохина
Снижение зарплат врачей в стране связано с недоплатой стимулирующих выплат, рассказал НСН Анатолий Домников.
Изменение структуры заработной платы сотрудников здравоохранения привело к тому, что специалисты все чаще жалуются на снижение выплат, в беседе с НСН заявил председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.
Сотрудники института НИИ детской онкологии и гематологии онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина пожаловались на снижение зарплат на 30%, сообщают в Telegram-каналах. Уточняется, что выплаты постепенно снижались с начала лета. В итоге зарплата врачей-онкологов сократилась с 200 тысяч рублей до 130 тысяч рублей, а санитарки и вовсе стали получать 30 тысяч рублей. Домников допустил, что это временная ситуация.
«Имеет место недоплата стимулирующих выплат, это, так сказать, законная ситуация. Однако снижение зарплат действительно произошло, в настоящий момент там работает комиссия Министерства здравоохранения, комиссия Фонда обязательного медицинского страхования. Помимо прочего туда выехала трудовая инспекция, идет полный разбор полетов. Суть в том, что они недополучили денег из Фонда обязательного медицинского страхования, сейчас все как раз занимаются этим, вопрос лично на контроле у Михаила Альбертовича Мурашко. Ситуация временная, сейчас они разберутся, и доплаты будут», - заверил он.
Как добавил собеседник НСН, в последнее время российские работники здравоохранения все чаще говорят о снижении заработной платы, к этому привело изменения ее структуры.
«Сейчас волна жалоб о снижении зарплат. Дело в том, что Владимир Путин в марте 2024 года призвал изменить структуру заработной платы, увеличив долю окладной части. Теперь она должна составлять не менее 50%. Условно, прежде структура заработной платы была такая: 30% окладная часть, а 70% - стимулирующие и компенсационные выплаты. Однако они необязательны к исполнению. Мы выступаем за то, чтобы окладная часть, незыблемая сумма, была как можно больше. Однако, когда начали воплощать идею в жизнь, получилось, что с увеличением окладной части началось уменьшение иных выплат. Люди не могут этого понять. Мы сделали всероссийский опрос о зарплате, получили 6,5 тысячи ответов. Треть респондентов утверждает, что ничего не изменилось, треть говорит о повышении зарплат, и еще треть - о ее снижении. Будем разбираться, сообщим, что об этом пишут. Думаю, люди просто не разобрались в сути вопроса», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что Сахалинская область стала лидером по уровню зарплат для врачей в России. В регионе медикам готовы предложить зарплату больше 150 тысяч рублей. При этом средняя зарплата врачей по стране по итогу третьего квартала 2024 года составила 93 800 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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