«Разберутся и доплатят»: В профсоюзе объяснили снижение зарплат в онкоцентре им. Блохина

Как добавил собеседник НСН, в последнее время российские работники здравоохранения все чаще говорят о снижении заработной платы, к этому привело изменения ее структуры.

«Сейчас волна жалоб о снижении зарплат. Дело в том, что Владимир Путин в марте 2024 года призвал изменить структуру заработной платы, увеличив долю окладной части. Теперь она должна составлять не менее 50%. Условно, прежде структура заработной платы была такая: 30% окладная часть, а 70% - стимулирующие и компенсационные выплаты. Однако они необязательны к исполнению. Мы выступаем за то, чтобы окладная часть, незыблемая сумма, была как можно больше. Однако, когда начали воплощать идею в жизнь, получилось, что с увеличением окладной части началось уменьшение иных выплат. Люди не могут этого понять. Мы сделали всероссийский опрос о зарплате, получили 6,5 тысячи ответов. Треть респондентов утверждает, что ничего не изменилось, треть говорит о повышении зарплат, и еще треть - о ее снижении. Будем разбираться, сообщим, что об этом пишут. Думаю, люди просто не разобрались в сути вопроса», - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Сахалинская область стала лидером по уровню зарплат для врачей в России. В регионе медикам готовы предложить зарплату больше 150 тысяч рублей. При этом средняя зарплата врачей по стране по итогу третьего квартала 2024 года составила 93 800 рублей, передает «Радиоточка НСН».

