Омоновец с вывихнутым плечом считает наказание Устинову слишком суровым

Потерпевший по делу Павла Устинова сержант ОМОНа Александр Лягин заявил в суде, что актёру избрали слишком суровое наказание. Об этом он сообщил в ходе заседания Мосгорсуда, где в четверги рассматривалась жалоба адвокатов и представление Генпрокуратуры на приговор участнику «московского дела», сообщает RT.

«Считаю, что наказание Устинову слишком суровое», — заявил Лягин.

Однако омоновец заявил, что считает Устинова виновным.

Прокуратура попросила суд вынести наказание Павлу Устинову, не связанное с лишением свободы.

Апелляция по делу Устинова сегодня была перенесена на 30 сентября «из-за отсутствия технической возможности изучить видео задержания».

Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии.

Ранее по «делу Устинова» возникли вопросы у председателя Верховного суда. Вячеслав Лебедев посмотрел видеозапись задержания актера.



