Омоновец с вывихнутым плечом считает наказание Устинову слишком суровым
Потерпевший по делу Павла Устинова сержант ОМОНа Александр Лягин заявил в суде, что актёру избрали слишком суровое наказание. Об этом он сообщил в ходе заседания Мосгорсуда, где в четверги рассматривалась жалоба адвокатов и представление Генпрокуратуры на приговор участнику «московского дела», сообщает RT.
«Считаю, что наказание Устинову слишком суровое», — заявил Лягин.
Однако омоновец заявил, что считает Устинова виновным.
Прокуратура попросила суд вынести наказание Павлу Устинову, не связанное с лишением свободы.
Апелляция по делу Устинова сегодня была перенесена на 30 сентября «из-за отсутствия технической возможности изучить видео задержания».
Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 годам колонии.
Ранее по «делу Устинова» возникли вопросы у председателя Верховного суда. Вячеслав Лебедев посмотрел видеозапись задержания актера.
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