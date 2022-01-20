Названа опасность омикрон-штамма

Специалист также сообщил, что симптомы «омикрона» схожи с ангиной или обычной простудой, поэтому многие пациенты даже не подозревают о заражении COVID - 19.

В этой связи необходимо как можно скорее пролечить заболевание, чтобы оно не перешло в хроническую стадию, добавил врач.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал не верить в легкость «омикрона».