Названа опасность омикрон-штамма

Новый штамм коронавируса «омикрон» требует своевременного обнаружения, заявил кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, сообщают РИА Новости. По словам специалиста, если опоздать, то вирус приведёт к развитию хронических заболеваний ЛОР-органов.

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Специалист также сообщил, что симптомы «омикрона» схожи с ангиной или обычной простудой, поэтому многие пациенты даже не подозревают о заражении COVID - 19.

В этой связи необходимо как можно скорее пролечить заболевание, чтобы оно не перешло в хроническую стадию, добавил врач.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН призвал не верить в легкость «омикрона».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоВрачиОмикрон-штаммКоронавирус
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