Омбудсмена Титова видели в отеле Томска в день отравлении Навального

По словам Киченко, члены команды Титова заселялись в отель около 9 часов утра и в вестибюле встретились с «участниками команды ФБК». Она отметила, что в отеле самого оппозиционера уже не было, а в интернете уже появились сообщения о его отравлении.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный поблагодарил в соцсети пилотов самолета, на котором он летел из Томска в Москву, и омских врачей скорой помощи. По его словам, эти специалисты, имен которых он даже не знает, спасли ему жизнь.



