Омбудсмена Титова видели в отеле Томска в день отравлении Навального

Лидер Партии роста Борис Титов был в томском отеле Xander в день отравления Алексея Навального. Об этом сообщила глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE». По ее словам, это было «самым странным обстоятельством» в тот день.

Между тем пресс-секретарь политической организации Анастасия Киченко в беседе с РБК пояснила появление омбудсмена в гостинице. Она рассказала, что Титов приехал в Томск 20 августа, чтобы поддержать кандидата от Партии роста Елену Ульянову на выборах в городскую думу.

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По словам Киченко, члены команды Титова заселялись в отель около 9 часов утра и в вестибюле встретились с «участниками команды ФБК». Она отметила, что в отеле самого оппозиционера уже не было, а в интернете уже появились сообщения о его отравлении.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный поблагодарил в соцсети пилотов самолета, на котором он летел из Томска в Москву, и омских врачей скорой помощи. По его словам, эти специалисты, имен которых он даже не знает, спасли ему жизнь.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ТомскБорис ТитовАлексей Навальный
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