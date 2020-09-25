Навальный поблагодарил пилотов и омских медиков
Оппозиционер Алексей Навальный поблагодарил пилотов самолета, на котором он летел из Томска в Москву, и омских врачей скорой помощи. По словам политика, именно их действия помогли ему выжить. Он также посетовал на то, что даже не знает их имен.
«Во-первых, пилоты быстро посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное "минирование" аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и т. д., а сразу четко сказали: "Это отравление" — и зафигачили мне дозу атропина»,— написал Навальный в Instagram, добавив, что пилоты и первые медики подарили ему «дополнительные 15–20 часов жизни».
По его словам, все происходившее далее - это отдельная история, но ничего бы этого не было без помощи пилотов и медиков.
«Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди»,— отметил Алексей Навальный.
В среду Алексей Навальный сообщил о своих планах на ближайшее будущее. Он написал, что намерен заняться восстановлением своего здоровья. Также он сообщил, что собирается писать побольше писать в соцсети.
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