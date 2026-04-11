В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд в транспорте для учителей и врачей
Врачам и учителям следует предоставить право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом говорится в письме депутатов Госдумы Сергея Миронова и Яны Лантратовой вице-премьеру Виталию Савельеву, передает ТАСС со ссылкой на документ.
Парламентарии предлагают рассмотреть возможность введения единой карты, предоставляющей бесплатный проезд на общественном внутригородском транспорте, для врачей, педагогических работников и сотрудников организаций культуры.
Как отметил Миронов, реализовать инициативу несложно. Например, в Москве и Московской области право на бесплатный или льготный проезд для отдельных категорий дает «Карта москвича». В свою очередь, Лантратова указала, что решение поддержит специалистов и станет дополнительным стимулом оставаться в профессии.
Ранее Сергей Миронов предложил ввести для учителей обязательную 13-ю зарплату, премии и доплаты за участие в проведении экзаменов.
- Овечкин номинирован на приз «Кинг Клэнси трофи»
- Над территорией России сбили 99 дронов ВСУ
- В Свердловской области за сутки произошло около 200 ДТП из-за непогоды
- Россия и Белоруссия запустят спутник дистанционного зондирования в 2028 году
- Создающая спецэффекты компания подала иск к театру Кадышевой
- В посольстве Франции рассказали, что чаще всего россиянам дают краткосрочные визы
- Глава NASA: США продолжат полеты к Луне, пока не высадятся на ней
- СМИ: На Земле усилились вибрации, вызывающие бессонницу
- Трамп захотел построить в Вашингтоне самую большую триумфальную арку в мире