Миронов предложил ввести для учителей обязательную 13-ю зарплату

Школьным учителям следует выплачивать 13-ю зарплату, премии и доплаты за участие в проведении экзаменов, считает депутат Госдумы Сергей Миронов. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Обязательно [должна быть] 13-я зарплата. Обязательно нужно серьезные деньги платить за то, что педагоги принимают экзамены - все эти несчастные ЕГЭ, ОГЭ и так далее», - отметил парламентарий.

Политик также указал, что зарплата учителей должна достигать 200% от средней оплаты труда в субъекте РФ, при этом не менее 70% должно приходиться на оклад. Как пояснил Миронов, премии и доплаты «субъективны» и часто зависят от директора школы.

Ранее Росстат сообщил, что средняя зарплата учителей в 2025 году превысила 70 тысяч рублей, оплата труда в сфере образования выросла на 13 процентов.

