Омбудсмен столицы рассказала о работе временного пункта мобилизации в Музее Москвы

По её словам, здесь целый блок отведен для работы врачей-специалистов и соответствующей аппаратуры, что позволяет гражданину пройти полное медобследование.

Омбудсмен отметила, что также в пункте с мобилизованными и их родственниками при необходимости работают психологи, так как «люди приходят в разном настроении».

Также она указала, что не выявила нарушений относительно возраста мобилизованных и состояния их здоровья.

«Один парень мне показался очень молодым, но выяснилось, что ему 22 года, он уже отслужил в армии и находится здесь в соответсвии с законом... за период работы этого пункта был лишь один человек с инвалидностью, которому было всё объяснено, и он отправился домой», - добавила Потяева.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что военного комиссара региона отправили в отставку из-за ошибок во время проведения частичной мобилизации, сообщает RT.

