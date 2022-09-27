Омбудсмен столицы рассказала о работе временного пункта мобилизации в Музее Москвы

Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева заявила, что работа временного пункта мобилизации в Музее Москвы организована чётко, никаких нарушений не выявлено, сообщает пресс-служба московского правительства.

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По её словам, здесь целый блок отведен для работы врачей-специалистов и соответствующей аппаратуры, что позволяет гражданину пройти полное медобследование.

Омбудсмен отметила, что также в пункте с мобилизованными и их родственниками при необходимости работают психологи, так как «люди приходят в разном настроении».

Также она указала, что не выявила нарушений относительно возраста мобилизованных и состояния их здоровья.

«Один парень мне показался очень молодым, но выяснилось, что ему 22 года, он уже отслужил в армии и находится здесь в соответсвии с законом... за период работы этого пункта был лишь один человек с инвалидностью, которому было всё объяснено, и он отправился домой», - добавила Потяева.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что военного комиссара региона отправили в отставку из-за ошибок во время проведения частичной мобилизации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияПризывМоскваОмбудсменМобилизация
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