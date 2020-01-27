Путин потребовал обеспечить «Доступный интернет» к лету
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал правительству срок до 1 июня, чтобы обеспечить бесплатный доступ к пакету российских социально-значимых сервисов интернета. Этот пункт включён в перечень конкретных поручений, составленный по темам послания Федеральному собранию, передает «Интерфакс».
Список ресурсы, которые будут доступны для бесплатной загрузки, обязателен к согласованию с администрацией Кремля.
Стартовый доклад по этому вопросу глава государства ожидает в первый день лета, затем такие отчёты будут делаться раз в шесть месяцев.
В послании Федеральному собранию президент предложил предоставить россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-ресурсам.
По задумке Владимира Путина, это обеспечит новые перспективные возможности для образования, творчества, общения, а также для более активного участия граждан в жизни страны.
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