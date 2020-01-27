Путин потребовал обеспечить «Доступный интернет» к лету

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал правительству срок до 1 июня, чтобы обеспечить бесплатный доступ к пакету российских социально-значимых сервисов интернета. Этот пункт включён в перечень конкретных поручений, составленный по темам послания Федеральному собранию, передает «Интерфакс».

Список ресурсы, которые будут доступны для бесплатной загрузки, обязателен к согласованию с администрацией Кремля.