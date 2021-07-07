Омбудсмен предложила учитывать мнение ребенка при спорах родителей с 7-ми лет

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила понизить возраст, с которого мнение ребенка обязательно учитывается при рассмотрении родительских споров в судах.

По ее мнению, дети сейчас другие, они в более раннем возрасте могут определиться, с кем они, например, хотели бы жить после развода родителей.