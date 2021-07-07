Омбудсмен предложила учитывать мнение ребенка при спорах родителей с 7-ми лет

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила понизить возраст, с которого мнение ребенка обязательно учитывается при рассмотрении родительских споров в судах.

По ее мнению, дети сейчас другие, они в более раннем возрасте могут определиться, с кем они, например, хотели бы жить после развода родителей.

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Сейчас в России возраст, когда ребенка в суде опрашивают, составляет 10 лет. Его мнение органы опеки и суд могут учесть, даже если он младше этого возраста. Однако, согласно Семейному кодексу РФ, это не обязательно. Мишонова предложила понизить возраст ребенка, мнение которого будет учитываться, до семи лет, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.


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ТЕГИ:Ксения МишоноваДетский Омбудсмен
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