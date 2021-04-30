В России призвали создать министерство по делам семьи
Сейчас взыскать алименты не могут сто тысяч россиян - им приходится обивать пороги разных ведомств, говорят обещственники.
Для взыскания алиментов надо создать «одно окно», как в центре Госуслуги, предложил исполнительный директор Национального Родительского Комитета Юрий Оболонский в пресс-центре НСН.
«Мы должны создать механизм, как центр Госуслуги есть, и должно быть «одно окно» для тех, кто страдает от неуплаты алиментов. Сто тысяч людей не могут взыскать алименты. И даже если у них есть вопросы, они их не задают, поскольку на него нигде нельзя найти ответ. И поэтому нужно «одно окно», как в Госуслугах, куда человек с подобной проблематикой должен прийти и написать заявление. Только так все это будет работать, и тогда все это будет решено», - считает Оболонский.
В свою очередь, председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов предложил создать министерство по делам детей.
«Получается, что делами семьи занимается опека, Минфин, другие государственные органы И было бы правильно создать министерство по делам семьи для того, чтобы не только уже в это одно окно не только всё стекалось, но чтобы из этого органа исходили определённые инициативы и серьёхный контроль. и тогда вопрос об алиментах, разводах будет решаться. Да, это финансовая нагрузка на государство. Но, может быть, время пришло?» - высказался он.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН призвал отправлять неплательщиков алиментов в трудовые лагеря.
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