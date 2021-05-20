Омбудсмен предложила амнистию для совершивших нетяжкие преступления

В России предложили провести амнистию по снятию судимости с граждан, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. С инициативой выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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Она пояснила, что многие люди часто сталкиваются с тем, что, несмотря на освобождение из мест лишения свободы, судимость весит на них как вериги, передает РИА Новости. Это мешает устроиться на работу или взять кредит в банке, отметила омбудсмен на координационном совете уполномоченных по правам человека по теме «Ресоциализация осуждённых и лиц, освободившихся из мест лишения свободы».

Ранее Москалькова заявила, что лично проконтролирует ход дела о компенсации за снос 65 домов в Красноярском крае.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:АмнистияТатьяна Москалькова
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