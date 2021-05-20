Омбудсмен предложила амнистию для совершивших нетяжкие преступления
В России предложили провести амнистию по снятию судимости с граждан, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. С инициативой выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она пояснила, что многие люди часто сталкиваются с тем, что, несмотря на освобождение из мест лишения свободы, судимость весит на них как вериги, передает РИА Новости. Это мешает устроиться на работу или взять кредит в банке, отметила омбудсмен на координационном совете уполномоченных по правам человека по теме «Ресоциализация осуждённых и лиц, освободившихся из мест лишения свободы».
Ранее Москалькова заявила, что лично проконтролирует ход дела о компенсации за снос 65 домов в Красноярском крае.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 920 / сут.
Умерли
117 тыс.+390 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 561 / сут.
- Пашинян подпишет новый документ с Азербайджаном
- Мосгордума ушла в отпуск на 4 месяца с сохранением зарплат
- СМИ: В Китае снова начал раскачиваться небоскреб
- Главу комендантской охраны Минобороны задержали за многомиллионные взятки
- Омбудсмен предложила амнистию для совершивших нетяжкие преступления
- МИД осудил высылку российского дипломата из Северной Македонии
- В США нашли квазикристалл на месте ядерного взрыва
- За ночь из сектора Газа в сторону Израиля выпустили 80 ракет
- Умер экс-губернатор Пермского края Игумнов
- Лавров пошутил о возможной встрече Путина и Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru