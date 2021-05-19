Москалькова взяла под личный контроль дело о компенсации за снос домов в Красноярском крае

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова решила лично проконтролировать ход дела о компенсации за снос 65 домов в Красноярском крае, сообщает пресс-служба омбудсмена.

В сообщении уточняется, что речь идёт о домах, которые из-за изменения законодательства должны быть снесены, так как находятся в охранной зоне трубопровода.

Одна из женщин рассказала Москальковой, что когда она приобретала жильё, разрешалось строить на расстоянии 25 метров от трубопровода, однако затем это расстояние увеличили до 150 метров и её дом попал в запрещённую зону.

В аналогичной ситуации находятся жители ещё 64 новых домов, после сноса которых без единственного жилья останутся пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми.

Москалькова подчеркнула, что данные граждане являются добросовестными приобретателями жилья, поэтому им полагается справедливая компенсация убытков. Омбудсмен добавила, что соответствующий иск к администрации посёлка уже направлен в суд.

Ранее Госдума РФ переизбрала Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в России ещё на пять лет, сообщает RT.

