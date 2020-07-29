Дворкович: компании из «Сколково» среди лидеров российского онлайн-образования

Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович заявил в интервью НСН, что сразу семь компаний из «Сколково» попали в десятку рейтинга лидеров российского рынка онлайн-образования.

Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал в интервью НСН, что компании из «Сколково» лидируют в России в сфере онлайн-образования и планируют завоевывать мировой рынок.

«Компания «Актион-МЦФЭР» составила новый рейтинг лидеров российского рынка онлайн-образования. В десятку лидеров вошли сразу семь сколковских компаний. Мы очень рады тому, что оказались конкурентноспособны. Жаль, что пока у нас нет компаний, которые обучают шахматам. Я как президент Международной шахматной федерации немного этим недоволен. Но в целом я поздравляю коллег с этим успехом. Думаю, что нашим компаниям нужно уже выходить в лидеры мирового рейтинга, многие из них там уже находятся, и мы надеемся на дальнейшие успехи», - отметил Дворкович.

Когда в школу? Вероятность дистанционного обучения беспокоит взрослых

Ранее Дворкович рассказал в интервью НСН о первом российском препарате от коронавируса, разработанным резидентом «Сколково».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ОбразованиеАркадий ДворковичСколково
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры