Дворкович: компании из «Сколково» среди лидеров российского онлайн-образования
Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович заявил в интервью НСН, что сразу семь компаний из «Сколково» попали в десятку рейтинга лидеров российского рынка онлайн-образования.
Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал в интервью НСН, что компании из «Сколково» лидируют в России в сфере онлайн-образования и планируют завоевывать мировой рынок.
«Компания «Актион-МЦФЭР» составила новый рейтинг лидеров российского рынка онлайн-образования. В десятку лидеров вошли сразу семь сколковских компаний. Мы очень рады тому, что оказались конкурентноспособны. Жаль, что пока у нас нет компаний, которые обучают шахматам. Я как президент Международной шахматной федерации немного этим недоволен. Но в целом я поздравляю коллег с этим успехом. Думаю, что нашим компаниям нужно уже выходить в лидеры мирового рейтинга, многие из них там уже находятся, и мы надеемся на дальнейшие успехи», - отметил Дворкович.
Ранее Дворкович рассказал в интервью НСН о первом российском препарате от коронавируса, разработанным резидентом «Сколково».
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