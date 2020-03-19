Омбудсмен призвал правительство помочь частному образованию
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал НСН, что вместе с поддержкой малого и среднего бизнеса власть должна не забыть и о негосударственных образовательных учреждениях.
Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства объявил о трехмесячной отсрочке для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов, а также о временной отсрочке арендных платежей для тех, кто арендует муниципальное и государственное имущество. По его словам, льготы начнут действовать уже с марта.
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН обратил внимание на юридическую тонкость, из-за которой частный образовательный сектор при своей большей уязвимости оказывается лишен правительственной поддержки.
«Мы выходим с инициативой к правительству с просьбой ввести мораторий или снизить налоговое бремя в части социальных выплат и налогов НДФЛ на заработную плату, и власть пошла навстречу. Мишустин сегодня объявил, что это сделано для малого и среднего бизнеса. Но есть одна юридическая загвоздка. Большинство частных образовательных учреждений в России являются некоммерческими организациями, то есть НКО. По формальному признаку они не попадают под малых и средних предпринимателей. Ко мне обращаются сотни организаций по всей стране с просьбой прояснить ситуацию. Чтобы мораторий и ослабления распространялся и на образовательные учреждения. А это школы, вузы и детские сады. Сегодня это самая незащищенная сфера, потому что увольнять педагогов нельзя, отправлять их в вынужденные отпуска тоже нельзя. В это время образовательный процесс не ведется, частным образовательным организациям приходится платить аренду и оплачивать имущественный комплекс, это очень большие затраты», - добавил он.
С 2019 г. малый и средний бизнес платит страховые взносы, как и весь остальной бизнес, – 30%. Также такой бизнес может пользоваться льготами, предусмотренными для всех остальных компаний, например, в области IT.
Мишустин также объявил, что вводится мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки малого и среднего бизнеса. Кроме того, правительство решило расширить программы льготного кредитования для МСП и возможности реструктуризации ранее выданных кредитов по более приемлемым ставкам. Для этого уже увеличены субсидии региональным микрофинансовым организациям, сообщил премьер.
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