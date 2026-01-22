В Курской области нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших после вторжения ВСУ

Около 1,4 тысячи человек, пропавших без вести после вторжения ВСУ в Курскую область, уже нашли. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2173 лица, из которых 1378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске», - сообщила омбудсмен.

Москалькова добавила, что 343 человека из реестра погибли.

Кроме того, омбудсмен рассказала, что с 6 августа 2024 года в местах массового захоронения в регионе обнаружили 524 тела, пишет «Свободная пресса».

Ранее Татьяна Москалькова заявила о 227 пострадавших от атак ВСУ в 2026 году.

