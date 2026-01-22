В Курской области нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших после вторжения ВСУ
Около 1,4 тысячи человек, пропавших без вести после вторжения ВСУ в Курскую область, уже нашли. Об этом рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2173 лица, из которых 1378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске», - сообщила омбудсмен.
Москалькова добавила, что 343 человека из реестра погибли.
Кроме того, омбудсмен рассказала, что с 6 августа 2024 года в местах массового захоронения в регионе обнаружили 524 тела, пишет «Свободная пресса».
Ранее Татьяна Москалькова заявила о 227 пострадавших от атак ВСУ в 2026 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рестораны вместо торговли: Какая трансформация предстоит российским ТЦ
- Российская армия поразила используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры
- Сеть «OBI Россия» сменит название на «DOM Лента»
- Гражданка России погибла при столкновении поездов в Испании
- В Курской области нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших после вторжения ВСУ
- СМИ: В Европе обсуждают создание собственного ядерного оружия
- Бесплатно для всех: Как в России изменится обследование на ВИЧ
- «Гитара сексуальнее!»: Меломанов обвинили в несамостоятельности из-за ИИ
- Тренд на 2016 год обнажил проблемы современной музыкальной индустрии
- В Кемеровской области задержали россиянина, готовившего теракт на железной дороге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru