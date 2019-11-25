Омбудсмен по экологии не понял, почему Буцаева решили сменить на Меня
Ильдар Неверов в эфире НСН не смог найти логичную причину увольнения главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева.
Новым руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО) станет аудитор Счетной палаты и бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на секретариат вице-премьера Алексея Гордеева. Именно он курирует в правительстве мусорную реформу.
Алексей Гордеев уточнил, что масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями».
Напомним, 22 ноября глава правительства Дмитрий Медведев досрочно уволил Дениса Буцаева с поста главы РЭО. Контракт с ним правительство расторгло досрочно.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН выразил удивление такому решению главы правительства, так как Буцаев, по его мнению, сделал многое для так называемой «мусорной реформы».
«Мне кажется, что за короткое время пребывания на своей должности Денис Буцаев совершенно правильно выстроил алгоритм работы, наладил механизмы реформ. В частности, провел аудит коммунальных сфер по работе с отходами, выяснил состояние практически всех региональных операторов, сам побывал в наиболее проблемных регионах, ознакомился с технологиями реформы. Работа была сделана достаточно глубокая, как мы - участники отрасли - это видим»,- поделился своим впечатлением от сотрудничества с Буцаевым Ильдар Неверов.
Экологический оператор в январе нынешнего года. Его основная задача – объединение региональных схем обращения с отходами в одну федеральную. Другой функционал: отслеживание работы региональных операторов. Также РЭО имеет право в случае необходимости вкладывать деньги из бюджета в строительство новых объектов по переработке и захоронению мусора.
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