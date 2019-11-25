Омбудсмен по экологии не понял, почему Буцаева решили сменить на Меня

Новым руководителем «Российского экологического оператора» (РЭО) станет аудитор Счетной палаты и бывший министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на секретариат вице-премьера Алексея Гордеева. Именно он курирует в правительстве мусорную реформу.

Алексей Гордеев уточнил, что масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями».

Напомним, 22 ноября глава правительства Дмитрий Медведев досрочно уволил Дениса Буцаева с поста главы РЭО. Контракт с ним правительство расторгло досрочно.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН выразил удивление такому решению главы правительства, так как Буцаев, по его мнению, сделал многое для так называемой «мусорной реформы».