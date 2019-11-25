Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора
«Российский экологический оператор» (РЭО) возглавит бывший глава Минстроя и экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень. Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий мусорную реформу. По его словам, в данный момент идёт оформление сопутствующих документов, отмечает RT.
«Новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу, всем участникам процесса — от каждого сельского и городского жителя до регионального оператора. Поэтому правительство России приняло решение укрепить руководство ППК РЭО», — сказал Гордеев.
Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил с поста главы РЭО Дениса Буцаева. Как сообщает «Свободная пресса», распоряжение главы кабинета министров опубликовано на сайте кабмина. Буцаев занимал пост генерального директора РЭО с февраля 2019 года. По информации РБК, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Лукашенко обмолвился о Калининграде в составе Белоруссии
- Матвиенко рассказала, когда внесут в ГД законопроект о домашнем насилии
- Песков оценил возможность личной встречи Путина с Зеленским
- Музейную сокровищницу Дрездена обокрали на миллиард евро
- Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора