Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора

«Новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу, всем участникам процесса — от каждого сельского и городского жителя до регионального оператора. Поэтому правительство России приняло решение укрепить руководство ППК РЭО», — сказал Гордеев.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил с поста главы РЭО Дениса Буцаева. Как сообщает «Свободная пресса», распоряжение главы кабинета министров опубликовано на сайте кабмина. Буцаев занимал пост генерального директора РЭО с февраля 2019 года. По информации РБК, он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

