Омбудсмен Нагорного Карабаха назвал число раненых и убитых граждан
В Нагорном Карабахе более 30 мирных жителей были ранены и двое погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Об этом заявил заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян, сообщает РБК.
«В Мартунинской области погибли два человека — одна женщина и один ребенок, двое пострадали», — уточнил правозащитник.
Известно также, что около 50 населенных пунктов оказались под огнем военных, добавил Бегларян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном признании независимости Нагорного Карабаха и провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в непризнанной республике.
Сообщения об эскалации карабахского конфликта поступили утром 27 сентября, в воскресенье. Азербайджан провел контрнаступление в ответ на открытие огня со стороны Армении, приведшее к гибели военных и мирных жителей.
В Армении, Нагорном Карабахе и некоторых регионах Азербайджана введено военное положение.
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