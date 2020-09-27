Омбудсмен Нагорного Карабаха назвал число раненых и убитых граждан

В Нагорном Карабахе более 30 мирных жителей были ранены и двое погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Об этом заявил заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян, сообщает РБК.

«В Мартунинской области погибли два человека — одна женщина и один ребенок, двое пострадали», — уточнил правозащитник.

Известно также, что около 50 населенных пунктов оказались под огнем военных, добавил Бегларян.