Омбудсмен Москвы призвала ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин, передает РИА Новости.

По ее словам, в Госдуме сейчас обсуждают идею четырехдневной рабочей недели, по ее словам, ввести для женщин ее необходимо потому, что они работают также и по дому и их суммарная нагрузка больше.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его мнению, надо не в ущерб развитию экономики. В то же время лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что четырехдневная рабочая неделя удвоит число работающих бедных.

