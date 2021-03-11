Омбудсмен Москвы призвала ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин, передает РИА Новости.
По ее словам, в Госдуме сейчас обсуждают идею четырехдневной рабочей недели, по ее словам, ввести для женщин ее необходимо потому, что они работают также и по дому и их суммарная нагрузка больше.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, однако переходить на нее, по его мнению, надо не в ущерб развитию экономики. В то же время лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов считает, что четырехдневная рабочая неделя удвоит число работающих бедных.
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