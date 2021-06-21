Омбудсмен Москалькова заявила о случаях дискриминации непривившихся

По словам Москальковой, ей поступает множество обращений о дискриминации из-за отказа прививаться. Омбудсмен привела в пример компанию "Норильский никель", сотрудники которой пожаловались на угрозу лишиться премии или отпуска из-за отсутствия прививки. Москалькова отметила, что подобных сообщений "огромное количество".

Москалькова подчеркнула, что столь жесткие меры порождают "массовый психоз". По ее мнению, это "нечестная игра, нечестная акция", несмотря на правильность самой идеи массовой вакцинации. Кроме того, омбудсмен напомнила о группе лиц, лишенных возможности получать вакцину из-за медотвода или наличия антител.

"Есть категория людей, которые не могут вакцинироваться, но вы дайте им гарантии, какие-то преференции, тогда пусть эти люди уйдут на больничный с оплатой, в долгосрочной отпуск за счет работодателя или какие-то другие преференции", - предложила уполномоченный по правам человека.