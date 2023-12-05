Омбудсмен Москалькова попала в больницу
5 декабря 202314:46
Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о госпитализации. Ее слова приводит «МК».
Омбудсмен призналась, что в ближайшее время ей предстоит операция.
«Лежу в больнице, под капельницей», - рассказала она.
При этом Москалькова не уточнила причину госпитализации.
Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сообщил, что весной ему сделают еще одну операцию. Слова бывшего спортсмена приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru