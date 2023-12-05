Омбудсмен Москалькова попала в больницу

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о госпитализации. Ее слова приводит «МК».

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Омбудсмен призналась, что в ближайшее время ей предстоит операция.

«Лежу в больнице, под капельницей», - рассказала она.

При этом Москалькова не уточнила причину госпитализации.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров сообщил, что весной ему сделают еще одну операцию. Слова бывшего спортсмена приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГоспитализацияТатьяна Москалькова

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