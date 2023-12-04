Михаила Боярского выписали из больницы

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, ранее перенесшего инфаркт, выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Театр имени Ленсовета.

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Источник агентства уточнил, что актера забрала его жена Лариса Луппиан, сам Михаил Сергеевич чувствует себя хорошо.

Неделей ранее сын Боярского сообщил, что его отец перенес инфаркт. Жена в свою очередь отметила, что госпитализация была плановой.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:АктерБольницаМихаил Боярский

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