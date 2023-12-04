Михаила Боярского выписали из больницы
4 декабря 202315:43
Народного артиста РСФСР Михаила Боярского, ранее перенесшего инфаркт, выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Театр имени Ленсовета.
Источник агентства уточнил, что актера забрала его жена Лариса Луппиан, сам Михаил Сергеевич чувствует себя хорошо.
Неделей ранее сын Боярского сообщил, что его отец перенес инфаркт. Жена в свою очередь отметила, что госпитализация была плановой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru